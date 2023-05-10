Рязанские хоккеисты-любители выступили на фестивале НХЛ в Сочи

Рязанская команда «Автомобилист» стала серебряным призером дивизиона «Любитель 50+" в финале фестиваля Ночной хоккейной лиги в г. Сочи.

Победители регионального чемпионата выступили на Олимпийских объектах, где обыграли соперников из Хабаровска, Казани, Ижевска, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Всего в дивизионе «Любитель 50+" приняли участие хоккеисты из 44 регионов.

В финальном матче «Автомобилист» встретился с командой «Гайва» из Перми. В упорной борьбе рязанские хоккеисты уступили сопернику, став обладателями серебряных медалей.

В дивизионе «Любитель 40+" выступила команда «Шкода-Рязань». Впервые за всю историю проведения чемпионата рязанские хоккеисты смогли пробиться в Плей-офф и занять шестое место из 48 представленных регионов.

«Такой результат показывает, что хоккей в Рязанской области развивается семимильными шагами, что не может не радовать! Очень надеемся, что и дальше, результаты рязанских спортсменов будут на высочайшем уровне», — отметил президент федерации хоккея Рязанской области, депутат Рязанской городской думы Олег Смирнов,

Справка: Финал Фестиваля Ночной хоккейной лиги проходит с 3 по 17 мая в Сочи, с 11 мая на лед выйдут представители Рязанской области в дивизионе «Лига Надежды» (команда «МБ Рязань») и «Лига Мечты» (команда «Альфа»).