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Пять подозреваемых задержали за попытку взорвать технику в воинской части в Балашихе

Пять подозреваемых задержали за попытку взорвать технику в воинской части в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Подозреваемые списывались в соцсетях и разработали план теракта. По версии следствия, они планировали сделать подкоп на территории воинской части, а потом поджечь и взорвать технику.

По предварительной информации, они не раз проводили разведку местности, готовили план путей обхода и заранее привезли инструменты для подкопа.

Задержанным от 15 до 21 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Им грозит до десяти лет лишения свободы.