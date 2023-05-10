Пять подозреваемых задержали за попытку взорвать технику в воинской части в Балашихе

Пять подозреваемых задержали за попытку взорвать технику в воинской части в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Подозреваемые списывались в соцсетях и разработали план теракта. По версии следствия, они планировали сделать подкоп на территории воинской части, а потом поджечь и взорвать технику.

По предварительной информации, они не раз проводили разведку местности, готовили план путей обхода и заранее привезли инструменты для подкопа.

Задержанным от 15 до 21 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Им грозит до десяти лет лишения свободы.