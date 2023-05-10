Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Об этом сообщило РИА Новости .

«Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — указано в документе.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов РФ предстоит обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением.