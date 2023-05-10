Президент Грузии назвала отмену визового режима с Россией «очередной провокацией»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима с Россией «очередной провокацией». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам главы государства, восстановление прямого авиасообщения и снятие визовых ограничений неприемлемы из-за политической обстановки.

«Очередная российская провокация. Восстановление прямого авиасообщения и снятие визовых ограничений с Грузией недопустимо, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупацию нашей территории», — заявила президент.

Отмечается, что для восстановления авиасообщения с Грузией необходимо согласие самой страны. За это на данный момент выступает правящая партия «Грузинская мечта» — там заявили, что это необходимо грузинской диаспоре, широко представленной в России. Против выступает президент Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии, а также представители ЕС и США.

Напомним, Владимир Путин снял запреты на авиаполеты в Грузию для российских авиакомпаний.