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Появились подробности убийства косули в Пронском районе

Появились подробности убийства косули в Пронском районе. Об этом в среду, 10 мая, пишет ИД «Пресса».

Информация об убийстве появилась в соцсетях 3 мая. Оно произошло на глазах у несовершеннолетних детей. Подростки сняли умирающую косулю на видео.

После этого председатель районного общества охотников обратился в полицию с заявлением.

«Это видео мне прислал один из охотников, и наутро я обратился с заявлением в полицию. Заявление приняли, надеюсь, что после расследования последует адекватная оценка события», — рассказал председатель.

Мужчина, убивший зверя, объяснил свой поступок тем, что животное уже умирало.

«23 апреля я возвращался домой мимо детского сада. У самой ограды лежала косуля, самец. У животного отказали задние ноги. Косуля мучилась — пыталась встать, но не могла. Было понятно, что она смертельно больна. По моей просьбе мой товарищ позвонил охотоведу района Павлу Балабошину. Получил ответ: „Делайте, что хотите“. И я принял решение: неизвестно, чем больно животное, вдруг она разносчик инфекции, а это центр села, детское учреждение. Я сходил домой, взял нож и потом отвез труп косули к посадке за село. Если приедет санэпидстанция, то будут знать, где искать», — рассказал мужчина.

На теле животного обнаружили сотни клещей. Предполагается, что косуля была поражена инфекцией, из-за чего не могла двигаться и умирала.