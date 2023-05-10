Полиция выложила фотографии смертельного ДТП в Пронском районе

Полиция выложила фотографии смертельного ДТП в Пронском районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД.

Напомним, авария произошла в пятницу, 5 мая, примерно в 9:33, на 73 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительной информации, Lada Largus, за рулем которого был 31-летний мужчина, врезался в Volkswagen Tiguan, который управлял 62-летний екатеринбуржец.

В результате аварии водитель Lada и его 46-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали. Пассажир Lada, личность которого устанавливают, погиб на месте от полученных травм. Пострадали водитель Volkswagen и его 53-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Проводится проверка.