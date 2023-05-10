Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в серии краж из дачных домов

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в серии краж из дачных домов. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию сообщили о кражах из двух дачных домов, расположенных в районе улицы Промышленной. Взломав замки и окна, из дачных домов похитили электроинструмент и металлические изделия.

Оперативники узнали о том, что с рук пытаются сбыть инструменты, похожие на похищенные. Полицейские разыскали и задержали продавца — 54-летнего рязанца, и установили его причастность к двум кражам из дачных домов.

Ранее мужчина уже был судим за кражу.

В ходе расследования выяснилось, что рязанец причастен еще к пяти кражам из дачных домов. Четыре из них были совершены в прошлом году и одна в апреле этого года.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.