На улице Бирюзова в Рязани полицейские остановили пьяного водителя

На улице в Рязани полицейские остановили пьяного водителя. Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования в Московском районе полицейские обратили внимание на проезжавший мимо автомобиль Chevrolet Nivа, водитель которого управлял машиной неуверенно. Сотрудники некоторое время ехали следом и, убедившись, что водитель скорее всего нетрезв, подали ему сигнал об остановке.

Во время проверки документов полицейские почувствовали устойчивый запах алкоголя как из салона автомобиля, так и от самого водителя.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предложили 40-летнему рязанцу пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.

В отношении рязанца составлен и направлен в суд административный протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Также мужчина отстранен от управления автомобилем.