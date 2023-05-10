«Фотодом» покажет звездное небо при дневном свете

В четверг, 11 мая, в 18:30 в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» откроется выставка «Космос земли рязанской» участников творческого объединения RZNASTRO.

В экспозицию вошли 28 работ звездного неба, сделанных на территории Рязанской области А. Бусаровым, А. Филатовым, К. Пчелинцевым, Н. Богомоловым, Б. Мархелем, А. Максимкиным, Н. Андриевской.

«Астрофотография — один из самых сложных разделов фотографии, в котором должны сочетаться не только правильно настроенная техника, но масса других условий (атмосферных, погодных, магнитных)», — отмечает куратор выставки Наталья Линда.

Благодаря фотографиям, представленным на выставке, зрители могут воочию убедиться, какую красоту таит звездное небо Рязанской области.

Выставка будет работать до 27 мая по адресу: улица. Почтовая, дом № 58, второй этаж. Экспозиция открыта с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

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