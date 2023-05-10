Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, первый дрон-камикадзе подавили средствами РЭБ. Пограничники сбили его из автомата рядом с селом Сподарюшино.

Второй БПЛА самолетного типа врезался в ЛЭП и упал в районе улицы Молодежной в селе Ольховатка (оно находится в около 50 километрах от украинской границы). Обломки повредили фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здания почты и Дома культуры, а также один автомобиль. Обошлось без пострадавших.

На месте работают экстренные службы.