Американский генерал признался, что на Западе боятся победы Украины в СВО

Европейские страны боятся победы Украины в СВО и реакции на это России. Об этом заявил отставной генерал ВВС США Филип Бридлав в беседе с телеканалом ABC Action News.

«Мы, на Западе, боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — заявил бывший военный, который в свое время был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Также, по мнению генерала, США не настолько оказывают военную помощь Украине, чтобы она победила.