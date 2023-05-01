В Тамбовской области произошло ДТП с двумя погибшими
В понедельник, 1 мая, два человека погибли и еще шесть пострадали в аварии в Тамбовской области. ДТП произошло на 76-м километре трассы Р-208, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В понедельник, 1 мая, два человека погибли и еще шесть пострадали в аварии в Тамбовской области. ДТП произошло на 76-м километре трассы Р-208, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Кирсановском районе на автодороге Р-208 столкнулись два автомобиля, ВАЗ-2114 и «Газель». В результате травмы получили шесть человек, двое погибли.