В селе Скопинского района в третий раз произошел паводок
В селе Шелемишево Скопинского района случился третий с начала года паводок. Фото местных жителей опубликовано в группе «Рязань» в понедельник, 1 мая.
В селе Шелемишево Скопинского района случился третий с начала года паводок. Фото местных жителей опубликовано в группе «Рязань» в понедельник, 1 мая. На кадрах видно, что под водой оказался низководный мост.
«Опять паводок, третий с начала года в селе Шелемишево Скопинского района. Низководный мост — частая проблема для жителей», — сообщается в посте.