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В Приокском неизвестные бросили камнем в машину и устроили драку
В Рязани неизвестные повредили машину камнем. Фото с места инцидента опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».

В Рязани неизвестные повредили машину камнем. Фото с места инцидента опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, это произошло в пятницу, 28 апреля, приблизительно в 18:40, в Приокском, на остановке «Клуб завода ТКПО».

«Произошел неприятный инцидент: в машину зарядили камнем, и началась драка», — пояснил автор поста.

Потерпевший попросил очевидцев прислать видео или фото.

Полиция установила участников конфликта.