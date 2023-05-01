В Приокском неизвестные бросили камнем в машину и устроили драку
В Рязани неизвестные повредили машину камнем. Фото с места инцидента опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».
В Рязани неизвестные повредили машину камнем. Фото с места инцидента опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».
По словам автора поста, это произошло в пятницу, 28 апреля, приблизительно в 18:40, в Приокском, на остановке «Клуб завода ТКПО».
«Произошел неприятный инцидент: в машину зарядили камнем, и началась драка», — пояснил автор поста.
Потерпевший попросил очевидцев прислать видео или фото.
Полиция установила участников конфликта.