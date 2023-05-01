В Москве женщину задержали по подозрению в убийстве 90-летней матери

В Москве женщину заподозрили в убийстве своей 90-летней матери. Ее задержали. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СУ СКР по столице в понедельник, 1 мая.

В Москве женщину заподозрили в убийстве своей 90-летней матери. Ее задержали. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СУ СКР по столице в понедельник, 1 мая.

Утром тело пенсионерки со следами насильственной смерти нашли на северо-западе Москвы, в квартире жилого дома на улице Расплетина. У женщины 1933 года рождения были ножевые ранения в области живота. Возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время женщину доставят в подразделение столичного СК, следователи приступят к ее допросу. Предварительно установлено, что между родственницами произошел конфликт на бытовой почве.