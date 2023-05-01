В Краснодарском крае на трассе бесследно пропали мужчина и девушка
В Краснодарском крае пропали двое аниматоров, которые передвигались на машине. Следователи рассматривают в том числе версию об убийстве.
В Краснодарском крае пропали двое аниматоров, которые передвигались на машине. Следователи рассматривают в том числе версию об убийстве.
37-летний мужчина и 19-летняя девушка на автомобиле Hyundai выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск 28 апреля, сообщает РЕН ТВ. Проезжая участок автодороги М4 «Дон» вблизи станицы Березанской, они бесследно пропали. В воскресенье, 30 апреля, СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела.
Спасатели изучили местность, где в ночь исчезновения один из жителей слышал крики о помощи со стороны леса.
Автомобиль пропавших на трассе аниматоров обнаружили сожженным. Кадры
Поиски пропавших людей продолжаются.