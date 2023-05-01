В Ингушетии мать заподозрили в издевательствах над четырехлетней дочерью

Следственными органами СКР по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело после того, как в больницу попала девочка с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

Следственными органами СКР по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело после того, как в больницу попала девочка с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, прошли допросы.

Как ранее сообщало региональное МВД, полиция в Малгобеке провела проверку по факту причинения вреда здоровью четырехлетней девочки. В ходе выезда следственно-оперативной группы было установлено, что травмы ребенку предположительно причинили ее мать и бабушка.

Семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Мать девочки из-за физического недуга не может ухаживать за ребенком, эти обязанности осуществляла бабушка.

Девочке оказывают необходимую помощь врачи.