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Стали известны подробности ДТП с «Приорой» в Солотче
Примерно в 8:55, вблизи дома № 76 на улице Порядок в Солотче автомобиль «Лада Приора» под управлением 31-летнего местного жителя, по предварительной информации, въехал в опору уличного освещения.

В полиции рассказали подробности аварии с «Ладой Приорой», которая произошла в Солотче в понедельник, 1 мая. Примерно в 8:55, вблизи дома № 76 на улице Порядок в Солотче автомобиль «Лада Приора» под управлением 31-летнего местного жителя, по предварительной информации, въехал в опору уличного освещения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате происшествия 31-летний водитель получил травмы, его доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка.

Напомним, ранее фото с места аварии появились в соцсетях.