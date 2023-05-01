Стали известны подробности ДТП с «Приорой» в Солотче
Примерно в 8:55, вблизи дома № 76 на улице Порядок в Солотче автомобиль «Лада Приора» под управлением 31-летнего местного жителя, по предварительной информации, въехал в опору уличного освещения.
В полиции рассказали подробности аварии с «Ладой Приорой», которая произошла в Солотче в понедельник, 1 мая. Примерно в 8:55, вблизи дома № 76 на улице Порядок в Солотче автомобиль «Лада Приора» под управлением 31-летнего местного жителя, по предварительной информации, въехал в опору уличного освещения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате происшествия 31-летний водитель получил травмы, его доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка.
Напомним, ранее фото с места аварии появились в соцсетях.