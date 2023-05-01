Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 мая

С 1 мая повысят пенсии некоторым категориям россиян. Их перечислила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

С 1 мая повысят пенсии некоторым категориям россиян. Их перечислила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, которым по состоянию на 1 мая исполнится 80 лет, вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц», — пояснила Финогенова.

Доплату к пенсии также увеличат специалистам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Сумма надбавки определяется в индивидуальном порядке, с учетом среднемесячного заработка и стажа.

Также, по словам специалиста, к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатят по десять тысяч рублей. Выплаты получат те участники войны, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Отдельным категориям ветеранов, проживающим в Москве, единовременно окажут матпомощь в размере 25, 15 и десяти тысяч рублей.

Напомним, с 1 мая изменится порядок доставки пенсий для россиян.