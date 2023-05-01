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Развожаев: в Севастополе силы флота отражают атаку беспилотников
Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил в понедельник, 1 мая, губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил в понедельник, 1 мая, губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит», — написал губернатор.

По словам Развожаева, все городские службы находятся в состоянии готовности. Он призвал людей сохранять спокойствие.

Глава Республики Сергей Аксенов рассказал, что один беспилотник уже сбили на западе Крыма.