Полиция установила всех участников инцидента в Приокском
Рязанская полиция установила всех участников конфликта в Приокском. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Рязанская полиция установила всех участников конфликта в Приокском. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Напомним, в Рязани неизвестные повредили машину камнем, после чего произошла драка. Инцидент случился вечером в пятницу, 28 апреля, на остановке «Клуб завода ТКПО».