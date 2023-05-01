Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Скопине

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о некачественном ремонте дороги в Скопине. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Информационный центр СКР «ВКонтакте».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о некачественном ремонте дороги в Скопине. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Информационный центр СКР «ВКонтакте».

Жительница Скопина оставила комментарий в аккаунте Информационного центра о некачественно проведенном ремонте дороги. Сообщается, что это может привести к затоплению частных домов во время дождей и паводков. Подрядчиком не соблюдены технологии по укладке монолитного асфальтового покрытия. После таяния снега выявлено нарушение целостности ливневых систем. Также женщина сообщила об отсутствии тротуаров.

В СУ СКР по Рязанской области проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывалось.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначального следствия.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин назначил проверку из-за отсутствия дороги к селу Секирино Скопинского района.