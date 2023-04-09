В Пронске 27-летний местный житель погиб на месте, врезавшись в дерево
Очевидцы рассказали, что белый Volkswagen обогнал машину, и, по всей видимости, зацепил обочину.
В Пронске 27-летний местный житель на Volkswagen погиб на месте, врезавшись в дерево. Как сообщает ИД «
Очевидцы рассказали, что белый Volkswagen обогнал машину, и, по всей видимости, зацепил обочину. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. По словам свидетелей, удар был громким, его слышали за сотню метров от ДТП.
На месте аварии работали сотрудники госавтоиспекции, выезжала скорая помощь. Водитель Volkswagen находился один в машине.
Фото ИД «Пресса»