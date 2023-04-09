В Пронске 27-летний местный житель погиб на месте, врезавшись в дерево

Очевидцы рассказали, что белый Volkswagen обогнал машину, и, по всей видимости, зацепил обочину.

В Пронске 27-летний местный житель на Volkswagen погиб на месте, врезавшись в дерево. Как сообщает ИД « Пресса », авария произошла около полуночи в субботу, 8 апреля.

Очевидцы рассказали, что белый Volkswagen обогнал машину, и, по всей видимости, зацепил обочину. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. По словам свидетелей, удар был громким, его слышали за сотню метров от ДТП.

На месте аварии работали сотрудники госавтоиспекции, выезжала скорая помощь. Водитель Volkswagen находился один в машине.

Фото ИД «Пресса»