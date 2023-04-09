В Новосибирске мужчина напал с ножом на 10-летнего ребенка у школы

В Новосибирске неизвестный мужчина напал с ножом на 10-летнего мальчика у школы.

Как пишет ТАСС, неизвестный в пятницу, 7 апреля, совершил покушение на убийство. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что мальчик активно сопротивлялся.

Следком возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следственно-оперативная группа в составе сотрудников СК и полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Личность нападавшего устанавливается.