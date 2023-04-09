В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Российские военные заняли территорию шиноремонтного завода в городе Марьинка. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке отошел под контроль ВС России», — заявил Гагин. Он назвал предприятие — одним из самых стратегически важных укрепленных районов на Донецком направлении.

Отмечается, что Марьинка — райцентр в 30 километрах от Донецка.