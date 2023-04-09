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Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц

Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц. Ему было 103 года. Причина смерти не сообщается.

Как сообщает «Коммерсант», Ференц оставался последним из живших обвинителей Нюрнбергского процесса. Он добился обвинительных приговоров в отношении 22 командиров нацистских батальонов смерти.

После Нюрнбергского процесса Бена Ференца назначили ответственным за возврат имущества, захваченного нацистами, владельцам или наследникам. Он помог заключить соглашение о компенсациях жертвам холокоста с правительством Западной Германии.