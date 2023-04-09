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Российскую актрису насмерть сбил троллейбус

Российскю актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус на остановке. Об этом сообщает Mash. Также говорится, что в понедельник, 10 апреля, актрисе должно было исполниться 54 года.

Елена Шульман озвучила десятки голливудских картин. Была официальным голосом Мэри Уотсон из сериала «Шерлок», Мэри Джейн из первых частей «Человека-паука», Сьюзан и Кэнди Чиу из «Гравити Фолз», а также озвучила персонажей Dota 2 Luna и Winter Wyvern, Сивир из League of legends и многих других.

Позже появилось видео наезда троллейбуса на актрису.