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Полиция проверит информацию об избиении в Рязани молодого человека за «домогательства»

Рязанская полиция проверит информацию об избиении молодого человека за якобы домогательства.

Как сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе областного УМВД, заявлений и сообщений по данному факту не поступало. Однако информацию зарегистрировали в полиции, пройдет проверка.

Напомним, в паблике «Плохие новости 18+" появились кадры с избиением на улице молодого человека. Ролик подписан, что в Рязани избит педофил, который домогался до девочки.