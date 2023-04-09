Полиция проверит информацию об избиении в Рязани молодого человека за «домогательства»

Рязанская полиция проверит информацию об избиении молодого человека за якобы домогательства.

Как сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе областного УМВД, заявлений и сообщений по данному факту не поступало. Однако информацию зарегистрировали в полиции, пройдет проверка.

Напомним, в паблике «Плохие новости 18+" появились кадры с избиением на улице молодого человека. Ролик подписан, что в Рязани избит педофил, который домогался до девочки.