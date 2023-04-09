МЧС: при пожаре в Путятинском районе дома не пострадали

При пожаре в Путятинском районе дома не пострадали. Об этом 9 апреля сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Отмечается, что в деревне Климовка местная жительница сжигала прошлогоднюю траву в непригодной для этого емкости, поэтому огонь перебрался на землю. Площадь пожара составила 10 гектаров. На месте работали 30 человек и три единицы техники.

На виновника составили протокол о правонарушении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что горели три дома.