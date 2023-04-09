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Экс-советник Трампа: Украина в этом году может исчезнуть как государство

Украина в этом году может исчезнуть как государство. Мнение высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор. Его слова приводит ТАСС.

«Я не знаю, будет ли Украина даже существовать как государство к концу 2023 года. Условия внутри Украины ужасные, потери ужасные… Мы [США] просто лжем, не говорим правду».

По словам Макгрегора, западные СМИ лишь транслируют исходящие от разведслужб своих стран версии.

«Украинцы побеждают», «украинцы… все еще побеждают, они все еще могут победить», и «дела не так хороши, но они по-прежнему могут победить». По мнению экс-советника главы Пентагона, если так пойдет дело, то в Киеве не с кем будет связываться.