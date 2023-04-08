Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
15°
Вск, 09
13°
Пнд, 10
13°
ЦБ USD 82.4 1.73 08/04
ЦБ EUR 90.29 2.16 08/04
Нал. USD 80.01 / 82.69 08/04 09:55
Нал. EUR 87.51 / 82.69 07/04 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 2023 19:13
2 297
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
6 416
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
9 021
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
10 972
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Житель Сапожка предстанет перед судом за избиение родственника до смерти
Жителя поселка Сапожок будут судить за избиение родственника до смерти. Кораблинский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1973 года рождения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя поселка Сапожок будут судить за избиение родственника до смерти. Кораблинский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1973 года рождения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 25 января 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего пожилого родственника якобы за то, что тот без разрешения взял его деньги. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый был заключен под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.