Житель Сапожка предстанет перед судом за избиение родственника до смерти

Жителя поселка Сапожок будут судить за избиение родственника до смерти. Кораблинский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1973 года рождения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя поселка Сапожок будут судить за избиение родственника до смерти. Кораблинский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1973 года рождения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 25 января 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего пожилого родственника якобы за то, что тот без разрешения взял его деньги. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый был заключен под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.