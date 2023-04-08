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В Рязанской области за сутки оштрафовали 107 водителей за тонировку
В пятницу, 7 апреля, во время проведения рейда сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области зафиксировали 107 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей.

В пятницу, 7 апреля, во время проведения рейда сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области зафиксировали 107 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

За управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не отвечает прописанным требованиям, по закону предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 500 рублей.

За невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.