В Рязанской области пропал 44-летний мужчина

В Рязанской области разыскивают мужчину 1978 года рождения. Дмитрий Александрович Павлов пропал в Новомичуринске Пронского района. С 6 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».