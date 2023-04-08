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В Рязанской области пропал 44-летний мужчина
В Рязанской области разыскивают мужчину 1978 года рождения. Дмитрий Александрович Павлов пропал в Новомичуринске Пронского района. С 6 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязанской области разыскивают мужчину 1978 года рождения. Дмитрий Александрович Павлов пропал в Новомичуринске Пронского района. С 6 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светло-серые волосы, серые глаза.

Одежда: коричневая куртка кожзам, голубая водолазка, штаны, черные туфли.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.