В Рязани посетитель супермаркета похитил тележку с продуктами

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, укравшего из супермаркета тележку с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, укравшего из супермаркета тележку с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 7 апреля, около 14:00, экипаж отдельного батальона ППС полиции во время службы в Железнодорожном районе Рязани получил из дежурной части информацию о краже из магазина на улице Островского.

По полученным данным, посетитель сетевого супермаркета загрузил в тележку набор продуктов и прошел мимо кассы, не расплатившись за товары.

Патрульные полицейские прибыли на место и возле магазина остановили немолодого мужчину, толкающего перед собой наполненную тележку. В ней лежали более десяти упаковок кофе, копченая колбаса, хлеб.

Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.