В Рязани на прилежащей территории к СНТ «Нефтяник» прошел субботник

В субботу, 8 апреля, в рамках месячника по благоустройству Рязани провели субботник на территории рядом с СНТ «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 8 апреля, в рамках месячника по благоустройству Рязани провели субботник на территории рядом с СНТ «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Общими усилиями МКУ «УДТ», контрольно-аналитического управления и участников СНТ прошла санитарная очистка зеленой зоны, удалили сухую поросль, убрали мусор, автошины вывезли для дальнейшей утилизации.

В большой уборке приняли участие более 30 человек, привлекли 4 единицы техники.