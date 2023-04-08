В Дашково-Песочне обнаружили тело 21-летнего студента медколледжа
В Рязани, в лесополосе на улице Шереметьевской, недалеко от ТЦ «Европа», обнаружили труп молодого человека. Повешенное тело мужчины нашли в пятницу, 7 апреля.
В Рязани, в лесополосе на улице Шереметьевской, недалеко от ТЦ «Европа», обнаружили труп молодого человека. Повешенное тело мужчины нашли в пятницу, 7 апреля.
По факту обнаружения трупа молодого человека 2001 года рождения Железнодорожный МСО Рязани проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Молодой человек был студентом медицинского колледжа, сообщил «
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.