В черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 7 сантиметров

В субботу, 8 апреля, по состоянию на 14:00, в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 7 сантиметров и составляет 581 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В субботу, 8 апреля, по состоянию на 14:00, в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 7 сантиметров и составляет 581 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки уровень воды в реке Мокше у Кадома понизился на 3 сантиметра и составляет 664 сантиметра выше нуля.

Остаются подтопленными 5 низководных мостов, 7 участков дорог, 150 приусадебных участков. Водой отрезано 6 населенных пунктов. На территории области организовано 4 лодочных переправы. В Рязанском районе продолжают работать два плавающих транспортера МЧС России.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется.