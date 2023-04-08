В Центральной России в ближайшие дни установится майская погода

В Центральной России с 11 по 14 апреля потеплеет до +18 градусов. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральной России с 11 по 14 апреля потеплеет до +18 градусов. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить о центре европейской России, то и в выходные, и на следующей неделе погода будет определяться только антициклональной циркуляцией. Это значит, что она будет просто замечательной: температура будет опережать свое развитие. Если еще в выходные температурный фон будет больше соответствовать третьей декаде апреля, то к середине следующей недели это будет по-настоящему майская погода», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что в субботу, 8 апреля, температура поднимется до 11-13 градусов, в воскресенье и понедельник — до 13-15 градусов тепла. Со вторника по пятницу ожидается +13-18 градусов.