В Бурятии женщина с ребенком погибли из-за растопки печи

В Кабанском районе Бурятии погибли мать с ребенком. По предварительным данным, в пятницу, 7 апреля, вечером жильцы затопили печь и легли спать, сообщает СУ СКР по Республики Бурятия.

В Кабанском районе Бурятии погибли мать с ребенком. По предварительным данным, в пятницу, 7 апреля, вечером жильцы затопили печь и легли спать, сообщает СУ СКР по Республики Бурятия.

В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства смерти. Тела обнаружены в одном из домов старых годов постройки, в котором печь требовала ремонта, так как из-за трещин пропускала дым внутрь.

Родственники, обеспокоенные отсутствием близких, зашли в дом и обнаружили семью на диване. Женщина и ребенок не подавали признаков жизни. Мужа привели в чувство и вывести наружу, его госпитализировали и оказывают необходимую помощь. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Точная причина смерти женщины и ребенка станет известна в ходе судебно-медицинских исследований.