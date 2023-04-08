В Белгородской области двое подростков подорвались на снаряде

О ЧП написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В селе Покрово-Михайловка в Новооскольском городском округе двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде и нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Когда подростки решили его распилить, произошел взрыв. О ЧП написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

У одного из пострадавших легкая контузия, второй получил осколочные ранения обоих ног и левой руки. Медики повезли его в детскую областную больницу Белгорода.

Гладков обратился к родителям с просьбой быть внимательными по отношению к своим детям и объяснить им, что нельзя брать в руки опасные предметы и тем более разбирать их самостоятельно.

«Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы 112», — говорится в сообщении.