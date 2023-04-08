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Рязанцы сообщили о звуках сирены в районе нефтезавода
Жители Рязани сообщили, что слышали звуки сирены в районе Нефтезавода. Пост об этом в субботу, 8 апреля, опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители Рязани сообщили, что слышали звуки сирены в районе Нефтезавода. Пост об этом в субботу, 8 апреля, опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Видео снято в селе, если ехать по Михайловскому шоссе, километров 10 от города. Если прислушаться, то можно услышать звук сирены, жители села говорят, что звук идет в районе Нефтезавода», — сообщается в подписи к видео.

Выездов в этот район не было, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Напомним, несколькими часами ранее рязанцев испугали громкие хлопки над городом.