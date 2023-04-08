На Московском шоссе из-за ДТП образовалась пятикилометровая пробка

В субботу, 8 апреля, на Московском шоссе утром образовалась серьезная пробка. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В субботу, 8 апреля, на Московском шоссе утром образовалась серьезная пробка. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Пробка на Московском шоссе от автовокзала. Выбирайте пути объезда», — сообщил автор поста.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 12.30, затор наблюдается на Московском шоссе от улицы Юбилейной до Вокзальной, где произошло ДТП. Также пробки начались на улицах Мервинской, Западной, Юбилейной при выезде на Московское шоссе, на проезде Шабулина и на Михайловском шоссе.

В аварии пострадавших нет, по факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба регионального УМВД.