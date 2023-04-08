Глава Крыма сообщил о сбитой украинской ракете над Феодосией

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — заявил Аксенов.

Также советник Аксенова Олег Крючков сообщил, что в районе Феодосии, по предварительной информации, сработали системы ПВО.