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Две жительницы Рязанской области отдали мошенникам полтора миллиона рублей
Жительницы Рязанского района и Ряжска перевели телефонным мошенникам в совокупности более полутора миллионов рублей. Женщины обратились полицию в течение прошедших суток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жительницы Рязанского района и Ряжска перевели телефонным мошенникам в совокупности более полутора миллионов рублей. Женщины обратились полицию в течение прошедших суток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отделе полиции по Рязанскому району 51-летняя местная жительница сообщила, что ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. По его словам, по доверенности от имени женщины кто-то пытался оформить кредит на крупную сумму. Для предотвращения этого мошенник убедил рязанку самостоятельно оформить несколько кредитов и перевести средства со всеми накоплениями на «безопасный счет». Выполнив указания, женщина перечислила 1 миллион 270 тысяч рублей на счета злоумышленника.

После неудачных попыток дозвониться до «правоохранителя» женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Подобным образом пострадала 47-летняя жительница Ряжска. Звонивший представился специалистом банка и убедил женщину перевести на «безопасный счет» 354 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.