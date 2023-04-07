Зигфрид Вольф предложил Владимиру Путину «спасти российский автопром»

Бывший глава австрийской компании Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф хочет продолжить производство автомобилей в России при поддержке местных властей. Об этом 7 апреля сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

Журналисты пишут, что в январе австрийский предприниматель отправил Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестпроект в целях «спасения российского автопрома». Его стоимость — 60 млрд рублей.

Согласно разработке, на внутреннем российском рынке совместно с ГАЗ планируется ежегодно выпускать 270 тысяч машин марки «Волга». Их производить необходимо на двух заводах, один из которых — предприятие Volkswagen в Калуге.

Издание Spiegel отмечает, что Зигфрид Вольф является одним из самых влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности.