Жителю Клепиковского района грозит до двух лет колонии за незаконную ловлю рыбы

В Клепиковском районе полиция задержала мужчину, который ловил рыбу с помощью сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время рейда по незаконной ловле рыбы на реке Пра полицейские заметили мужчину, который из воды вытаскивал сеть. Злоумышленником оказался 47-летний мужчина. Его на месте задержали, а сеть вместе с рыбой изъяли.

Отмечается, что ранее этого мужчину подозревали в браконьерстве.

В отношении рыболова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также штраф в размере до 300 тысяч рублей.