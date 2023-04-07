Жителя Пронского района осудили за убийство

Жителя Пронского района осудили за убийство. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 21 октября 2022 года в селе Тырново.

Суд установил, что между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего обухом топора по голове, а после нанес несколько ударов ножом по шее. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. Труп обвиняемый вывез на автомобиле в поле у села Гремяки.

Убийство раскрыто по горячим следам. Обвиняемого, ранее неоднократно судимого мужчину 1969 года рождения, заключили под стражу.

Рецидивиста приговорили к восьми годами девяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.