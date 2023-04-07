Жительницу Касимова оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенную надпись в туалете

Жительницу Касимова оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенную надпись на кабинке туалете в торговом центре. Об этом стало известно на сайте районного суда.

Женщину оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил России.

Напомним, инцидент произошел 28 января. 44-летняя местная жительница оставила антивоенную надпись в кабинке туалета в ТЦ «Кротберс». Через два дня ее задержали и завели на нее административное дело.