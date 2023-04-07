В Татарстане будут судить двух мужчин за изнасилование и убийство 19-летней девушки

В Татарстане будут судить двух выходцев из Удмуртии, которые под Набережными Челнами изначиловали и убили 19-летнюю девушку. Об этом сообщает KazanFirst.

По версии следствия, мужчины познакомились с жительницей Чистополя в поселке совхоза «Татарстан» Тукаевского района, после чего предложили ей вместе отдохнуть. Она согласилась.

Мужчины на «Ниве» отвезли ее в безлюдное место, где жестоко избили, а затем изнасиловали. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники убили свою жертву.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых у деревни Новые Сарайлы. Отмечается, что он на тот момент был в федеральном розыске за хищение. Когда мужчину везли в отдел полиции, он укусил полицейского за плечо и сбежал.

Через некоторое время оба подозреваемых задержали. В скором времени их ждет суд.