В США заявили о контрнаступлении Украины в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможное контрнаступление Украины состоится в ближайшие недели. Об этом он сообщил изданию « Ouest-France ».

Блинкен отметил, что у западных стран, поддерживающих Киев, сформировались две цели относительно вмешательства в украинский кризис. «Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине отвоевать территории, включая проведение контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Но вторая цель — помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности», — заявил госсекретарь.

В ответ на вопрос, намерены ли США поддерживать Киев в желании силовым путем бороться за захват Крыма и Донбасса, Блинкен заявил, что ответственность за решение лежит на Украине.